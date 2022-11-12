«Туктамышева была лучше всех – и по программе, и по представлению элементов». Тарасова о Гран-при в Москве

Теги Татьяна Тарасова сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России в Москве.

Сегодня фигуристка выиграла короткую программу с лучшим результатом сезона в России (84,05 балла).

«У них честно распределились места, все хорошо катались, молодцы. Очень приятно смотреть, когда хорошо катаются.

Туктамышева была лучше всех – и по программе, и по представлению элементов», – сказала Тарасова.

⚡ Туктамышева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве, Акатьева – 2-я, Муравьева – 3-я, Зинина – 4-я

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