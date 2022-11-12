«Туктамышева была лучше всех – и по программе, и по представлению элементов». Тарасова о Гран-при в Москве
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России в Москве.
Сегодня фигуристка выиграла короткую программу с лучшим результатом сезона в России (84,05 балла).
«У них честно распределились места, все хорошо катались, молодцы. Очень приятно смотреть, когда хорошо катаются.
Туктамышева была лучше всех – и по программе, и по представлению элементов», – сказала Тарасова.
⚡ Туктамышева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве, Акатьева – 2-я, Муравьева – 3-я, Зинина – 4-я
Комментарии