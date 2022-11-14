Татьяна Тарасова: «Если Туктамышева сохранит форму, то сможет побороться с Валиевой и Трусовой за звание лучшей фигуристки России»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Елизавета Туктамышева претендует на звание лучшей фигуристки России.
Накануне Туктамышева победила на четвертом этапе Гран-при России в Москве.
«Победа Туктамышевой абсолютно по делу, тут другого мнения быть не может. Это высококлассная отличная фигуристка, все очевидно.
Если она сможет сохранить такую форму, то по-любому сможет побороться с Валиевой и Трусовой за звание лучшей фигуристки России», – сказала Тарасова.
Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!
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