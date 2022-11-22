Лайшев о сравнении Липницкой с Тутберидзе: «Не знаю, станет ли Юлия большим тренером. Пока предпосылок особых нет»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил тренерские перспективы олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

Ранее продюсер Яна Рудковская назвала Липницкую «новой Этери Тутберидзе».

«Липницкая – преемница Тутберидзе? Стать как Этери Георгиевна будет очень сложно. Лучше делать саму себя и стать первой Липницкой, чем второй Тутберидзе.

Мы все уникальны – как спортсмены, так и тренеры. Никто не станет таким же специалистом, как Этери Тутберидзе.

Не знаю, станет ли Юлия большим тренером, всякое может случиться. Пока предпосылок особых нет. Хорошо, что Юлия видит себя в этой профессии, но это огромный труд», – сказал Лайшев.

Яна Рудковская: «Липницкая – это новая Тутберидзе. Юля – самый строгий тренер нашей академии, она фанат фигурного катания»