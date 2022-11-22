Урманов о сравнении Липницкой с Тутберидзе: «У меня ощущение, что мир сошел с ума. Разбирайтесь с этим миром сами»

Теги Алексей Урманов сборная России женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Урманов высказался о сравнении Юлии Липницкой с Этери Тутберидзе.

«У меня такое ощущение, что мир сошел с ума. Разбирайтесь с этим миром сами. Мне неинтересно», – сказал Урманов.

Липницкая завершила карьеру фигуристки в 2017-м, сейчас она работает тренером в академии «Ангелы Плющенко». 

Яна Рудковская: «Липницкая – это новая Тутберидзе. Юля – самый строгий тренер нашей академии, она фанат фигурного катания»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные