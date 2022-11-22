Урманов о сравнении Липницкой с Тутберидзе: «У меня ощущение, что мир сошел с ума. Разбирайтесь с этим миром сами»

Олимпийский чемпион Алексей Урманов высказался о сравнении Юлии Липницкой с Этери Тутберидзе.

«У меня такое ощущение, что мир сошел с ума. Разбирайтесь с этим миром сами. Мне неинтересно», – сказал Урманов.

Липницкая завершила карьеру фигуристки в 2017-м, сейчас она работает тренером в академии «Ангелы Плющенко».

Яна Рудковская: «Липницкая – это новая Тутберидзе. Юля – самый строгий тренер нашей академии, она фанат фигурного катания»