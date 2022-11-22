Татьяна Тарасова: «Не знаю, может ли Липницкая стать новой Тутберидзе. Я еще не видела ее как тренера»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила слова Яны Рудковской, сравнившей Юлию Липницкую с Этери Тутберидзе.

Сейчас олимпийская чемпионка Сочи-2014 тренирует в академии «Ангелы Плющенко».

«Не знаю, может ли Юлия Липницкая стать новой Этери Тутберидзе в будущем. Я еще не видела ее как тренера. Поработает пару лет, и будем оценивать ее тренерские способности.

Да, у Юлии есть сильный спортивный характер, но характер это одно, а тренером быть совершенно другое», – сказала Тарасова.

Яна Рудковская: «Липницкая – это новая Тутберидзе. Юля – самый строгий тренер нашей академии, она фанат фигурного катания»

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