Татьяна Тарасова: «Не знаю, может ли Липницкая стать новой Тутберидзе. Я еще не видела ее как тренера»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила слова Яны Рудковской, сравнившей Юлию Липницкую с Этери Тутберидзе.

Сейчас олимпийская чемпионка Сочи-2014 тренирует в академии «Ангелы Плющенко».

«Не знаю, может ли Юлия Липницкая стать новой Этери Тутберидзе в будущем. Я еще не видела ее как тренера. Поработает пару лет, и будем оценивать ее тренерские способности.

Да, у Юлии есть сильный спортивный характер, но характер это одно, а тренером быть совершенно другое», – сказала Тарасова.

Яна Рудковская: «Липницкая – это новая Тутберидзе. Юля – самый строгий тренер нашей академии, она фанат фигурного катания»