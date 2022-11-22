Яна Рудковская: «Липницкая – это новая Тутберидзе. Юля – самый строгий тренер нашей академии, она фанат фигурного катания»

Продюсер Яна Рудковская оценила тренерские перспективы олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

В 2017 году Липницкая завершила карьеру фигуристки, сейчас она работает в академии «Ангелы Плющенко».

«Я считаю, что Юля Липницкая – это новая Этери Тутберидзе. Юля – самый строгий тренер нашей академии.

Она – фанат фигурного катания, она с утра до ночи на льду, грызет этот лед со своими учениками, выводит их на старты.

Мы общаемся с ней часто. Юля говорит, что ей очень нравится тренировать, она хочет стать тренером высочайшего уровня.

Юля учится многим вещам, где-то советуется с Евгением Плющенко, они очень мило, трепетно общаются.

Они же вместе победили в командном турнире на Олимпийских играх в Сочи, и теперь она у нас в академии», – сказала Рудковская.