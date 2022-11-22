Медведева стала гостем шоу «5 книг»: обсудила творчество Пелевина, Мураками, Булгакова и назвала любимые произведения

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила шоу «5 книг» на телеканале «Ключ».

В этой программе гости рассказывают о пяти повлиявших на них произведениях и обсуждают литературу с ведущим.

Медведева перечислила следующие книги: «Мемуары Гейши» Артура Голдена, «Норвежский лес» и «Пинбол 1973» Харуки Мураками, «Тайные виды на гору Фудзи» Виктора Пелевина, а также «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.