Медведева стала гостем шоу «5 книг»: обсудила творчество Пелевина, Мураками, Булгакова и назвала любимые произведения

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила шоу «5 книг» на телеканале «Ключ».

В этой программе гости рассказывают о пяти повлиявших на них произведениях и обсуждают литературу с ведущим.

Медведева перечислила следующие книги: «Мемуары Гейши» Артура Голдена, «Норвежский лес» и «Пинбол 1973» Харуки Мураками, «Тайные виды на гору Фудзи» Виктора Пелевина, а также «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

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