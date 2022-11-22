Медведева об Олимпиаде-2018: «Две серебряные медали – мое благословение. Я как личность сформировалась благодаря тому, что тогда не выиграла»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева назвала благословением две серебряные медали, завоеванные на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«На тот момент мне было очень плохо от того, что второе место, проигрыш. Почти 5 лет прошло. Как оказалось, две серебряные медали – это мое благословение. Я как личность сформировалась именно благодаря тому, что тогда не выиграла.

Я сейчас нахожусь абсолютно на своем месте. Мне комфортно в той жизни, в которой я сейчас живу. Я очень благодарна, что я вообще здесь нахожусь, что я такая, что у меня есть возможность зарабатывать, реализовывать свои идеи, становиться человеком, которым я всегда хотела стать.

Кто знает, что со мной было бы с золотой медалью? Это все так думают: она олимпийская чемпионка, а что ей еще нужно? А это большое испытание, особенно если ты в юном возрасте выигрываешь Олимпиаду. Это колоссальная психологическая нагрузка, с которой нужно справляться. И если рядом с тобой нет правильных людей, это ох как непросто.

Именно из-за этих мыслей и установок (что лучший момент в жизни уже прошел) жизнь олимпийских чемпионов иногда складывается очень тяжело. Потому что очень сложно после такой грандиозной победы понять, что в жизни есть еще очень много невероятных и прекрасных вещей.

Моя самая главная победа в жизни – тот факт, что я переступила через Олимпиаду и через победы и проигрыши и живу здесь и сейчас. Это огромная победа, и я очень горжусь собой. Я надеюсь, что у всех спортсменов так получится», – сказала Медведева в эфире шоу «5 книг» на канале «Ключ».

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