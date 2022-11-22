Медведева об автобиографии: «Пока оставила эту идею до лучших времен. Меня по-любому разорвут на части, даже если это будет шедевр»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о желании написать автобиографию.

«Я уже очень много лет вынашиваю идею написать автобиографию. Хочется ее написать не как дневник: вот я родилась, покушала, начала заниматься спортом, выиграла. Хочется написать именно литературу, красиво, чтобы это было интересно читать.

Пока что я не знаю, как это сделать – как автобиографию превратить в художественное произведение. Пока что я оставила эту идею до лучших времен. Думаю, как-нибудь дойду, когда время будет.

Меня по-любому разорвут на части. Если даже это будет шедевр, все равно напишут… Меня так по частичкам разбирают с 15 лет – с того момента, как я начала международные соревнования выигрывать и ставить мировые рекорды.

Естественно, начинали все писать: да вот она кататься не умеет, она только из юниоров выбралась, она маленькая и тощая девочка – женских форм у нее нет, она глупая, куда она лезет, она ни одной книжки не прочитала.

Но в итоге я сижу здесь и разговариваем за книжки, если можно использовать такой сленг», – сказала Медведева в эфире шоу «5 книг» на канале «Ключ».