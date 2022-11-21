Дизайнер о платье Туктамышевой для произвольной: «Роза как будто прошла сквозь тело и оказалась сзади. В эту розу вложено одиночество, память о любви, ее ожидание»

Театральный дизайнер Галина Филатова рассказала о процессе создания костюмов для программ фигуристки .

– Как давно вы работаете с Туктамышевой?

– Получается, уже четвертый год. Сначала мы ей сделали костюм для показательного номера Destination Calabria. Очень забавно вышло – сначала меня попросили подобрать Лизе музыкальные инструменты, а потом заодно и платье, ха-ха. То есть обратились ко мне не за костюмом, а за бутафорией.

– Как вообще строится процесс создания костюма для Лизы?

– Чем мне интересна работа с Мишиным, так это тем, что он и его команда всегда пытаются зацепиться за конкретный образ. Может быть, с точки зрения театральности он не на сто процентов отражен в костюме, но в голове у всех он должен выстроиться.

Просто делать силуэты, менять цветовые сочетания безыдейно не очень интересно. Поэтому мы с Алексеем Николаевичем и сошлись. Мы всегда сначала проговариваем, в чем идея.

Если это восточный танец, который был у Лизы в прошлом году, то в голове мы держали мифический танец Саломеи, так называемый танец семи покрывал. Копали достаточно глубоко, хотя это может и не считываться.

До этого был японский танец «Хроники заводной птицы» – здесь мне казалось, что иероглиф на платье, обозначающий любовь, должен был быть как будто вырезан на коже, а не нашитым.

Это такие вещи, которые знаем только мы. Но если человек каким-то интуитивным образом считывает это, то это здорово.

– А в розу в новом платье что закладывалось?

– Лиза всегда очень позитивный человек – у нее веселые и жизнерадостные номера. В этой программе ее попытались окунуть в лирический образ.

Сначала она держала в голове образ слепой девушки, но это очень литературное понятие, и буквально, не закрывая глаза, сложно выразить в платье эту идею. Не наденешь же повязку на глаза, это все-таки спорт.

Потом пошли копать дальше. Печаль и одиночество связаны в первую очередь с любовью, с ее потерей. Есть такой фильм «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви».

Черная роза еще со времен Средневековья ассоциируется с печальной любовью. У меня появилось желание сделать след от розы. В результате мы сделали так, что она как будто вынута из ткани, остался только силуэт.

Но роза как будто прошла сквозь тело и оказалась сзади. Черный использовать уже не хотелось, решили немного дать цвета. Но ведь когда черные розы покупаешь, то они на самом деле темно-бордовые.

Всегда от встреч мужчины и женщины остается какой-то символ, например подаренный цветок. Вот так много вложено в эту розу – одиночество, память о любви, ее ожидание, – сказала Филатова.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!