Алена Косторная: «Не понимаю, что движет Туктамышевой, когда она катается в 26 лет. Но я ее очень уважаю»

Чемпионка Европы по фигурному катанию поделилась мнением о выступлении .

— Лиза Туктамышева готовит четверные прыжки. Ты собираешься их делать?

— У нас с Лизой хорошие данные. Мы маленькие. Это тело у нас останется, мы не станем неожиданно расти. Главное — не набрать лишний вес. Лизе это несложно. Тело позволяет это делать, главное, чтобы было желание.

— И все-таки насчет четверных.

— Буду смотреть, как поведет себя тело. Никаких прогнозов дать не могу.

— Лизе Туктамышевой 26 лет, и она до сих пор катается.

— Я не понимаю, что ею движет. Но, конечно, она любит фигурное катание. Плюс это неплохой заработок.

— Но она до сих пор борется за медали и выступает за сборную.

— Ей за это большой респект. Я ее очень уважаю, – рассказала Косторная.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!