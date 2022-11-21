Косторная о съемках в откровенной фотосессии: «Мое воспитание не позволит мне это сделать»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная сообщила, что не готова сниматься в откровенной фотосессии.

– По примеру Туктамышевой или Медведевой ты бы была готова сняться в откровенной фотосессии?

– Нет, мое воспитание не позволит мне это сделать.

– Но если бы тебя сильно уговаривали, предложили много денег, то на сколько бы ты согласилась оголиться?

– Шорты и топ, наверное, – сказала Косторная.