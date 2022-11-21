Косторная о съемках в откровенной фотосессии: «Мое воспитание не позволит мне это сделать»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная сообщила, что не готова сниматься в откровенной фотосессии.

– По примеру Туктамышевой или Медведевой ты бы была готова сняться в откровенной фотосессии?

– Нет, мое воспитание не позволит мне это сделать.

– Но если бы тебя сильно уговаривали, предложили много денег, то на сколько бы ты согласилась оголиться?

– Шорты и топ, наверное, – сказала Косторная.

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