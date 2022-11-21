Косторная о съемках в откровенной фотосессии: «Мое воспитание не позволит мне это сделать»
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная сообщила, что не готова сниматься в откровенной фотосессии.
– По примеру Туктамышевой или Медведевой ты бы была готова сняться в откровенной фотосессии?
– Нет, мое воспитание не позволит мне это сделать.
– Но если бы тебя сильно уговаривали, предложили много денег, то на сколько бы ты согласилась оголиться?
– Шорты и топ, наверное, – сказала Косторная.
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