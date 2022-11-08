Екатерина Боброва: «Скорее всего, Дэвис и Смолкин не выступают из‑за проблем с логистикой. Конечно же, это потеря для московского этапа Гран‑при»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде прокомментировала информацию о том, что и не выступят на этапе Гран-при России в Москве.

«Могу предположить только то, что, скорее всего, ребята не выступают из‑за проблем с логистикой. Конечно же, это потеря для московского этапа Гран‑при, потому что мы очень ждем эту пару, чтобы увидеть их программы. Ребята еще совсем нигде не выступали в нынешнем сезоне, мы их вообще не видели, и очень интересно на них посмотреть: на постановки, в какой они форме.

Тем более в любом случае с этапов Гран‑при нужно будет отбираться на чемпионат России. Получается, этапов остается все меньше, и если они пропустят все… Не знаю, возможно, в дальнейшем будут какие‑то исключения, но мы так можем и не увидеть их на чемпионате России. Это, естественно, очень печально.

Танцы именно сейчас должны у нас набирать обороты, чтобы в момент возвращения на международную арену мы не потеряли свои позиции. А Диана с Глебом — одна из сильнейших российских пар, которая как раз могла бы бороться за самые высокие места как на чемпионате страны, так и выходить на топовые позиции международной арены.

Сложно что‑то сейчас комментировать, так как мы действительно не знаем точную причину пропуска. Однако буду надеяться, что ребята выступят на этапе в Перми, если они действительно этого хотят. Будем ждать их там», — сказала Боброва.