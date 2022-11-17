Дарья Усачева и Майя Хромых не выступят на оставшихся этапах Гран-при России (РИА Новости)

Фигуристки Дарья Усачева и Майя Хромых не выступят на оставшихся этапах серии Гран-при России.

Об этом сообщает источник РИА Новости, близкий к ситуации. Отмечается, что спортсменки еще могут принять участие в чемпионате России в декабре.

Ранее Усачева пропустила третий этап в Казани из-за травмы бедра.

Хромых должна была выступить на четвертом этапе в Москве, но также не выступила из-за повреждения руки.