Татьяна Тарасова: «У вас лопнет терпение от того, что мы подождем Дэвис и Смолкина? Говорят, что приедут – значит приедут»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин еще смогут выступить на Гран-при России.

Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт пропустит этап в Москве (12-13 ноября). Ожидается, что они приедут этап в Пермь (25-27 ноября).

«Стоит ли их ждать на Гран‑при в Перми? У вас лопнет терпение, что ли, от того, что мы их подождем? Говорят, что приедут – значит приедут», – сказала Тарасова.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США