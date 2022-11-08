Татьяна Тарасова: «У вас лопнет терпение от того, что мы подождем Дэвис и Смолкина? Говорят, что приедут – значит приедут»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Диана Дэвис Глеб Смолкин Серия Гран-при России Московские звезды Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин еще смогут выступить на Гран-при России.

Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт пропустит этап в Москве (12-13 ноября). Ожидается, что они приедут этап в Пермь (25-27 ноября).

«Стоит ли их ждать на Гран‑при в Перми? У вас лопнет терпение, что ли, от того, что мы их подождем? Говорят, что приедут – значит приедут», – сказала Тарасова.

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