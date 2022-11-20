Бетина Попова: «Трусова отлично выступила. В транзишенах еще не хватает раската и уверенности, но к ЧР, я думаю, программа будет в отличном виде»

Хореограф Бетина Попова прокомментировала выступление на этапе Гран-при России в Самаре, где фигуристка заняла второе место.

«Саша отлично выступила, да, у нее была ошибка на четверном лутце, но это, извините, самый сложный прыжок из всех исполняемых, сложнее только четверной аксель.

Конечно, видно, что еще в транзишенах не хватает раската и уверенности, но мы знаем, что это еще очень свежая программа, и к чемпионату страны, я думаю, она будет в отличном виде», – сказала Попова.