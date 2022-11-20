Наталья Бестемьянова: «Трусова начинает приходить в форму и становится похожей на саму себя»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала результаты соревнований одиночниц на этапе Гран-при России в Самаре.

одержала победу, заняла второе место.

«Софья очень красиво каталась, за нее очень рада. Конечно, было два очень сложных элемента в ее программе – четверной аксель (вероятно, имелся в виду сальхов – Sports.ru) она не докрутила и тулуп могла сделать лучше. Но она набирает форму и будет расти дальше – это только начало для нее. Сегодня она лучшая практически во всем.

Трусова начинает приходить в форму и становится похожей на саму себя. Есть конкретный прогресс, но ей еще нужно время на восстановление. У нее отсутствует легкость при прыжке – на тренировке она прыгает хорошо, но в прокате тяжело. Будем смотреть за ней, но считаю, что она становится лучше», – сказала Бестемьянова.

Худший прокат Трусовой за полтора года и ноль баллов за прыжок. Стоп, а почему ноль?