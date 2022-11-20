Тренер Татьяна Мишина оценила результаты соревнований одиночниц на этапе Гран-при России в Самаре.

одержала победу, заняла второе место.

«От девушек ожидания были больше. Думалось, что Трусова прыгнет хотя бы один четверной, но она этого не сделала, хотя на тренировках исполняет. От Трусовой ожидаешь четверные прыжки, потому что тройные от нее не вызывают такого эффекта. Думаю, она не в оптимальной форме.

Самоделкина пошла на четверной, но не получилось, а в остальном она каталась хорошо и выиграла с маленьким преимуществом. В целом по итогам двух программ она и должна была выиграть, неважно, с каким перевесом.

Многие девушки катались чисто с тройными прыжками, сложным каскадом. Общий уровень приличный, все девушки, начиная с десятого места, показывали хорошие прокаты, максимум с одной‑двумя ошибками. Набор элементов у всех похож, за исключением четверных, но на этом этапе таких не было. Всех посмотрела, потому что надо следить за всеми, чтобы потом делать поправки на своих учеников», – сказала Мишина.