Судья Абасова поставила Мозалеву «-5» за чистое вращение в произвольной программе на Гран-при России в Самаре
Судья Майра Абасова поставила Андрею Мозалеву «-5» по шкале GOE (качество исполнения элементов) за первое вращение в произвольной программе на этапе Гран-при России в Самаре.
Фигурист выполнил элемент без ошибок. Остальные судьи выставили положительные GOE – от «1» до «3».
Согласно правилам при подсчете итоговой стоимости элемента две крайние оценки за качество исполнения отбрасываются.
Абасова ранее работала в «Хрустальном». Сейчас в ее карточке судьи на сайте Федерации фигурного катания России место работы не указано.
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