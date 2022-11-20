Андрей Мозалев: «В следующий раз буду внимательней следить за инвентарем и 1000 раз перепроверять все перед тем, как выйти на лед»

Фигурист Андрей Мозалев поблагодарил болельщиков за поддержку после произвольной программы на этапе Гран-при России.

После падения с первого прыжка – четверного сальхова – у него слетел шнурок с крючка на ботинке. Мозалеву пришлось прервать программу и заново завязывать шнурки. В итоге он занял четвертое место.

«Хочу сказать всем спасибо за поддержку. У меня такое первый раз, но и такой опыт тоже должен быть.

В следующий раз буду внимательней следить за своим инвентарем и 1000 раз перепроверять все перед тем, как выйти на лед», – написал Мозалев.