Андрей Мозалев: «После приземления с сальхова шнурок слетел с крючка. Я мог просчитать эту ситуацию – замотать скотчем. Это моя ошибка»

Фигурист Андрей Мозалев прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при России в Самаре (4-е место).

После падения с первого прыжка – четверного сальхова – Мозалеву пришлось прервать программу и заново завязывать шнурки.

«После приземления с сальхова шнурок слетел с крючка. Я понял, что не смогу дальше продолжить – нужна пауза, чтобы завязать.

Конечно, я мог просчитать эту ситуацию – замотать скотчем. Но я перестал это делать уже года два как. Думал, что все хорошо. Конечно, это моя ошибка, а чья же еще? К чемпионату России буду внимательнее. Снова буду заматывать скотчем.

Мне приходилось прерывать выступление. Это было на этапе Кубка России. У меня что‑то было с музыкой. Это была не моя вина. Тогда катал короткую пополам, как на тренировке? Успел ли передохнуть? Тогда да. Сейчас было обидно, что идеально сальхов сделал и упал в итоге.

Падения после этого связаны с тем, что я поторопился, когда завязывал. Не очень хорошо завязал. Чувствовал, что проваливается нога. Какой временной лимит на паузу? Мне сказали, что у меня три минуты.

Это опыт. Он тоже нужен. Буду внимательнее готовиться к прокатам. Тут я был на 100% готов.

Что касается программы, то она с каждым днем дорабатывается. История программы тоже. Может, к концу сезона она будет еще более наполненной. Связана ли идея потери девушки в программе с жизненной ситуацией? Возможно.

Чем буду удивлять на прыжковом турнире? Секрет. Там и увидите», – сказал Мозалев.