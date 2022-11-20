Лутфуллин исполнил четыре квада в произвольной программе на Гран-при России в Самаре, Самарин – два, Кондратюк и Мозалев – по одному

Фигуристы выступили с произвольными программами на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.

Андрей Анисимов прыгнул четверной флип, допустил степ-аут на четверном риттбергере, затем исполнил четверной сальхов, одинарный аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, упал на каскаде тройной флип – тройной сальхов через ойлер.

сделал четверной сальхов с касанием льда рукой, тройной аксель – двойной аксель, сорвал заход на аксель, затем прыгнул тройной аксель с ошибкой на приземлении. Во второй половине исполнил тройной лутц – двойной тулуп, тройной флип – двойной сальхов через ойлер, тройной лутц.

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упал с четверного сальхова, сделал четверной тулуп – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной аксель – двойной тулуп, упал с четверного тулупа, уперся в лед рукой после выезда с тройного акселя, прыгнул тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

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