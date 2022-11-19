Кондратюк, Мозалев и Лутфуллин сделали по два квада в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре

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Фигуристы выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Самаре.

Андрей Анисимов упал с четверного флипа, тройного акселя и сделал каскад тройной сальхов – тройной тулуп.

Андрей Мозалев исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель с помаркой на выезде и четверной тулуп.

Глеб Лутфуллин прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель, но упал на выходе из финального вращения.

Артур Даниелян сделал четверной сальхов и тройной аксель, но упал с каскада тройной лутц – тройной тулуп.

Александр Самарин исполнил каскад четверной лутц – тройной тулуп, упал с четверного тулупа и допустил степ-аут на тройном акселе.

Марк Кондратюк прыгнул четверной лутц, тройной аксель и каскад четверной сальхов – двойной тулуп.

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