Лайшев об инциденте с болельщиком, выбежавшим на лед к Трусовой: «Как не выбежать к таким красивым девушкам? Я бы сам выбежал»

Президент «Самбо-70» прокомментировал инцидент с болельщиком, выбежавшим на лед после произвольной программы на этапе Гран‑при России в Самаре.

Болельщик подарил Трусовой цветы. Позже он был задержан.

«До этого и на хоккее в Казани болельщик выбегал. Тоже ненормально. На футболе мы к такому уже привыкли. А тут теперь надо готовиться к таким зрителям в фигурном катании, все становится более демократично.

Конечно, организаторы должны были предусмотреть подобное. Есть определенная культура наших зрителей.

С другой стороны, на Западе еще хлеще все эти выпады. А тут как не выбежать к таким красивым девушкам? Я бы сам выбежал, ха-ха», – сказал Лайшев.

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐