Лайшев об инциденте с болельщиком, выбежавшим на лед к Трусовой: «Как не выбежать к таким красивым девушкам? Я бы сам выбежал»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал инцидент с болельщиком, выбежавшим на лед после произвольной программы Александры Трусовой на этапе Гран‑при России в Самаре.
Болельщик подарил Трусовой цветы. Позже он был задержан.
«До этого и на хоккее в Казани болельщик выбегал. Тоже ненормально. На футболе мы к такому уже привыкли. А тут теперь надо готовиться к таким зрителям в фигурном катании, все становится более демократично.
Конечно, организаторы должны были предусмотреть подобное. Есть определенная культура наших зрителей.
С другой стороны, на Западе еще хлеще все эти выпады. А тут как не выбежать к таким красивым девушкам? Я бы сам выбежал, ха-ха», – сказал Лайшев.
Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐
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