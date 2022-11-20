Самоделкина о сравнениях с Трусовой: «И мне, и Саше не хотелось бы, чтобы из нас одну девочку делали. Когда совсем «сводят», может быть неприятно»

Софья Самоделкина ответила на вопрос о сравнениях с Александрой Трусовой.

Обе фигуристки тренируются у Светланы Соколовской. Сегодня Самоделкина победила на этапе Гран-при России в Самаре, Трусова стала второй.

«И мне, и Саше не хотелось бы, чтобы из нас одну девочку делали. Саша Трусова – отдельный человек, я – другой человек.

Когда нас сравнивают по каким-то критериям – это делать возможно, но, когда совсем «сводят», это может быть неприятно. Но меня это не сбивает.

Наша команда здесь сделала дубль, очень надеюсь на наших мальчиков. Будем болеть за них на трибуне», – сказала Самоделкина.