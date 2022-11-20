Задержан фанат, выбежавший на лед после произвольной программы Александры Трусовой

Фанат, выбежавший на лед после произвольной программы Александры Трусовой, задержан.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя фигуристки.

Сегодня Трусова выступала на этапе Гран-при России в Самаре. После проката к ней подбежал мужчина в капюшоне и вручил букет цветов.

«Матч ТВ» отмечает, что нарушителю грозит административное наказание – штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей. Также на 150 тысяч будет оштрафована организация, отвечающая за безопасность на турнире.

Болельщик в капюшоне выбежал на лед после проката Александры Трусовой и вручил ей цветы