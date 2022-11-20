Катарина Гербольдт: «У Трусовой достаточно мотивации и опыта, чтобы восстановиться. Она становится лучше, надо просто дать время»

Экс-фигуристка, тренер прокомментировала выступление на этапе Гран-при России в Самаре.

Трусова заняла второе место, уступив Софье Самоделкиной.

«У Александры есть спад результатов, это невозможно не заметить. Но дело в том, что девочки в принципе долгое время определялись, хотят они продолжать кататься или нет, пока остальные тренировались.

У нее достаточно мотивации и опыта, чтобы восстановиться, раз она продолжает кататься. Просто на это надо время.

Также она сменила тренера, они еще притираются друг к другу.

На данный момент Саша показывает не те результаты, которые хотелось бы видеть фанатам и ей самой, но я вижу изменения, вижу, что она становится лучше. Надо просто дать немного времени», – сказала Гербольдт.

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐