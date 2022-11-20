Трусова – на вопрос о том, что помогло ей начать получать удовольствие от выступлений: «Олимпиада»

Серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова рассказала, что Олимпийские игры изменили ее мировоззрение.

– Раньше вы очень переживали свои падения, неудачный прыжок. Сейчас выходите с улыбкой, получаете удовольствие от самой жизни, от самого выступления. Что повлияло на изменение мировоззрения?

– Олимпиада, – сказала Трусова.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде