Трусова – на вопрос о том, что помогло ей начать получать удовольствие от выступлений: «Олимпиада»
Серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова рассказала, что Олимпийские игры изменили ее мировоззрение.
– Раньше вы очень переживали свои падения, неудачный прыжок. Сейчас выходите с улыбкой, получаете удовольствие от самой жизни, от самого выступления. Что повлияло на изменение мировоззрения?
– Олимпиада, – сказала Трусова.
«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде
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