Ксения Гущина: «Эмоции сейчас 50 на 50 – грусть из-за того, что не все получилось, и радость от третьего места»

Фигуристка Ксения Гущина оценила выступление на этапе Гран-при России в Самаре, где заняла третье место.

«Прокатом я недовольна. Но то, что получилось занять место в тройке – это хорошо. Работы еще много. Особенно над произвольной.

В программе не получились два прыжка – флип и лутц, но зато хорошо получились дорожки, вращения. За них могу себя похвалить.

Моей задачей было чисто откатать программу, сделать так, как я могу, как делаю на тренировках. Эмоции сейчас 50 на 50 – грусть из-за того, что не все получилось, и радость от третьего места.

У Кирилла Давыденко я не так давно. Перешла к нему в июле. До этого занималась в Пермском крае у Ольги Старцевой, там была с самого начала. Раньше жила в Перми, а сейчас мы переехали в Петербург вместе с семьей», – рассказала Гущина.

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