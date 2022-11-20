Анна Фролова: «Прокат оцениваю нормально для начала. Вполне достойно, учитывая, что каталась всего три недели»

Фигуристка Анна Фролова оценила свое выступление на этапе Гран-при России в Самаре, где заняла четвертое место.

Эти соревнования стали для Фроловой первыми более чем за год. Она не выступала из-за травмы.

«Прокат оцениваю нормально для начала. Вполне достойно, учитывая, что каталась всего три недели. Конечно, могла и лучше.

На следующей неделе увидимся в Перми. Буду катать два этапа подряд. Я так скучала по соревнованиям, что готова две недели ездить. Мне это только в радость», - сказала Фролова

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