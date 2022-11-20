Самоделкина сделала степ-аут на четверном сальхове и сорвала каскад из тройных флипа и тулупа

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Фигуристка Софья Самоделкина выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России в Самаре.

Самоделкина прыгнула четверной сальхов со степ-аутом, исполнила двойной аксель, затем тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер, тройные лутц и сальхов через ойлер. В конце программы она сорвала каскад тройной флип – тройной тулуп, коснувшись льда рукой после первого прыжка.

Спортсменка не стала исполнять тройной аксель, заявленный до начала произвольной.

Она получила 144,72 балла за прокат и 217,87 суммарно, что позволило ей одержать победу на соревнованиях.

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