Милохин поздравил Медведеву с днем рождения: «Я бы очень хотел приехать, но меня вряд ли отпустят»
Тиктокер Даня Милохин поздравил российскую фигуристку Евгению Медведеву с днем рождения.
Вчера Медведевой исполнилось 23 года. Вместе с Милохиным она выступала в «Ледниковом периоде» – они заняли третье место в прошлом сезоне, а в середине нового сезона Милохин покинул проект.
«Поздравляем тебя с днем рождения. Я бы очень хотел приехать, но меня вряд ли отпустят, наверное», – сказал Милохин.
«Желаю, чтобы на твоем пути тебе больше не попадались такие, как он», – добавил тиктокер Артур Бабич, который записывал видео вместе с Милохиным.
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