Гран-при России. «Волжский пируэт». Бойкова и Козловский, Кадырова и Колесов, Артемьева и Брюханов выйдут на лед с короткими программами

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19 ноября на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре пары выйдут на лед с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Пары

Короткая программа

Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

3. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев

Вторая разминка

4. Юлия АртемьеваАлексей Брюханов

5. Таисия Собинина – Илья Миронов

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

7. Ясмина КадыроваВалерий Колесов

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Трусова, Самоделкина, Кондратюк, Мозалев, Бойкова и Козловский

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