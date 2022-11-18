Гран-при России. «Волжский пируэт». Бойкова и Козловский, Кадырова и Колесов, Артемьева и Брюханов выйдут на лед с короткими программами
19 ноября на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре пары выйдут на лед с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Пары
Короткая программа
Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Первая разминка
1. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
3. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев
Вторая разминка
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
5. Таисия Собинина – Илья Миронов
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
7. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Трусова, Самоделкина, Кондратюк, Мозалев, Бойкова и Козловский
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