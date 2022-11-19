Илья Авербух: «Поздравляю с днем рождения Женю Медведеву, талантливого и разностороннего человека, желаю, чтобы она максимально воплотила в жизнь все мечты и идеи»

Продюсер проекта поздравил с днем рождения фигуристку Евгению Медведеву.

Сегодня спортсменке исполнилось 23 года. День рождения провела его на съемках шоу.

«Женя сегодня выступила, ее очень тепло поздравили болельщики, у нее очень хорошее настроение.

Я от себя поздравляю Женю, очень талантливого и разностороннего человека, желаю, чтобы она максимально воплотила в жизнь все свои мечты и идеи», – сказал Авербух.

Также он поделился мнением о документальном фильме о Медведевой, съемки которого завершились недавно.

Думаю, это будет очень интересная работа. Точно знаю, что она ведется каналом очень давно, будет показан фильм о Жене, там будет очень много эксклюзивных кадров», – добавил он.