Илья Авербух: «Поздравляю с днем рождения Женю Медведеву, талантливого и разностороннего человека, желаю, чтобы она максимально воплотила в жизнь все мечты и идеи»
Продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух поздравил с днем рождения фигуристку Евгению Медведеву.
Сегодня спортсменке исполнилось 23 года. День рождения провела его на съемках шоу.
«Женя сегодня выступила, ее очень тепло поздравили болельщики, у нее очень хорошее настроение.
Я от себя поздравляю Женю, очень талантливого и разностороннего человека, желаю, чтобы она максимально воплотила в жизнь все свои мечты и идеи», – сказал Авербух.
Также он поделился мнением о документальном фильме о Медведевой, съемки которого завершились недавно.
Думаю, это будет очень интересная работа. Точно знаю, что она ведется Первым каналом очень давно, будет показан фильм о Жене, там будет очень много эксклюзивных кадров», – добавил он.
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