Глеб Лутфуллин про ошибку на вращении: «Мишин сказал, что я дурак»

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Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление в короткой программе на Гран-при России в Самаре (3-е место). 

Он исполнил в прокате два четверных прыжка и допустил ошибку при выходе из вращения. 

«Дурак, одним словом. Упал с вращения в самом конце. Ощущения были хорошие, даже замечательные, но в конце сглупил.

У меня там сложный выход, с ребра упал. Алексей Николаевич (Мишин) сказал, что я дурак, но все остальные элементы были достойными», —сказал Лутфуллин.

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