Глеб Лутфуллин про ошибку на вращении: «Мишин сказал, что я дурак»

Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление в короткой программе на Гран-при России в Самаре (3-е место).

Он исполнил в прокате два четверных прыжка и допустил ошибку при выходе из вращения.

«Дурак, одним словом. Упал с вращения в самом конце. Ощущения были хорошие, даже замечательные, но в конце сглупил.

У меня там сложный выход, с ребра упал. Алексей Николаевич (Мишин) сказал, что я дурак, но все остальные элементы были достойными», —сказал Лутфуллин.