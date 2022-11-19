Александра Бойкова: «Довольны ли баллами? На каждом этапе разное судейство, сравнивать сейчас неправильно. Будем смотреть на чемпионате России»

Пара Александра Бойкова и прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре (1-е место).

Козловский: Как ощущения от проката? Хорошо. Нам очень нравится новая арена в Самаре. Нравится, что увидели полноценный зал, который поддерживает спортсменов. Рады, что показали чистый прокат.

Бойкова: Зал всегда заряжает энергией и ты лучше катаешься. Зал отдает энергию тебе, ты делишься своей энергией с залом. Происходит симбиоз.

Козловский: Нам помогает опыт этого сезона. Мы будем чувствовать программы лучше. В Сочи мы катались по‑другому.

Борьба в спорте есть всегда. Мы боремся за первые места. Мы конкурируем с другими спортсменами, чтобы оказаться на пьедестале.

Бойкова: Довольны ли баллами? На каждом этапе разное судейство, сравнивать сейчас неправильно. Когда будем на чемпионате России, там и будем смотреть. Техбригады сейчас меняются на разных стартах.

Козловский: Буду ли следить за ЧМ по футболу? Я сконценрирован на своем чемпионате. А так, конечно, буду следить за ЧМ. Центральное событие в спорте. За кого буду болеть? Хочется, чтобы Месси или Роналду выиграли свой трофей. Стоит ли разрешить пиво на стадионах? Только безалкогольное. Люди имеют право на частное пространство, запах пива многим не нравится.