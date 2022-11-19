Козловский об ультра-си: «Мы хотим сделать элемент, а не какое-то подобие попытки. Думаю, что решение мы примем в день произвольной»

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о своих тренировках перед началом этапа Гран-при России в Самаре.

Козловский: Мы уже стали в полноценном объеме накатывать наши программы. До этого момента мы проходили некий восстановительный процесс и поэтому были вынуждены выбирать моменты ближе к соревнованиям, когда мы будем катать наши программы целиком – в целом формате.

Сейчас же мы уже делаем это абсолютной системой, нормой, катаем постоянно, катаем очень много и продолжаем интенсивно набирать форму и, главное, сохранять свое здоровье»

Бойкова: Чтобы прокаты не были для нас чем-то таким особенным, то есть чтобы это был ежедневный процесс.

– Увидим ли мы ваш ультра-си, который болельщики очень ждут?

Козловский: Мы сами на самом деле ждем момента, когда мы его достойно покажем, но я не могу пока сказать с уверенностью, будет он исполнен в произвольной программе или нет. Поскольку мы хотим зайти и этот элемент сделать, а не сделать какое-то подобие попытки.

Бойкова: Попробовать мороженое в мороженице, скажем так.

Козловский: Мы хотим выйти и продемонстрировать, что этот элемент полноценно наш, что он у нас готов и что мы можем его демонстрировать стабильно – что это не разовая акция. И, на самом деле, думаю, что уже непосредственно решение мы примем в день произвольной.