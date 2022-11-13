Кондратюк о номере с Трусовой: «Давно хотел попробовать покататься в паре, и теперь у меня есть с кем»

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Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от совместного показательного номера с Александрой Трусовой.

«Хочу сказать огромное спасибо людям, кто причастен к созданию этого удивительного и чувственного номера!

Никите Михайлову, который его поставил, Филиппу Киркорову, который согласился поучаствовать, Яне Рудковской и Евгению Плющенко за организацию, и конечно же, Сашеньке.

Давно хотел попробовать покататься в паре, и теперь у меня есть с кем!» – написал Кондратюк. 

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