Кондратюк о номере с Трусовой: «Давно хотел попробовать покататься в паре, и теперь у меня есть с кем»
Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от совместного показательного номера с Александрой Трусовой.
«Хочу сказать огромное спасибо людям, кто причастен к созданию этого удивительного и чувственного номера!
Никите Михайлову, который его поставил, Филиппу Киркорову, который согласился поучаствовать, Яне Рудковской и Евгению Плющенко за организацию, и конечно же, Сашеньке.
Давно хотел попробовать покататься в паре, и теперь у меня есть с кем!» – написал Кондратюк.
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