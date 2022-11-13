Серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова поделилась эмоциями после участия в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Трусова представила совместный номер с Марком Кондратюком – в ходе выступления они поднялись над ареной на цирковой лонже.

«Вчера прошло шоу Евгения Плющенко «35 лет на льду». Хочу поблагодарить Яну Рудковскую за возможность участвовать в таком необычном номере! Это было очень интересно и незабываемо! 🔥

Большое спасибо Никите Михайлову за постановку этого потрясающего номера! Отдельные слова благодарности Филиппу Киркорову за то, что согласился петь вживую!

И, конечно, спасибо Марку ❤️ Без него ничего бы не получилось! Никогда не была настолько счастлива во время выступления 🥰 Спасибо всем большое за поддержку 😊», – написала Трусова.

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