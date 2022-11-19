Трусова о словах Жулина про «лишний вес»: «Не читала. Даже если читаю, меня это никак не сбивает»
Александра Трусова прокомментировала слова заслуженного тренера России Александра Жулина про «лишний вес» у фигуристки.
Сегодня Трусова заняла третье место в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.
– Читали ли вы критику Александра Жулина после предыдущего выступления?
– Нет, даже если читаю, меня это никак не сбивает. Может, нет, не знаю, я так не обращаю внимания.
– Не очень интересно?
– Да, – сказала Трусова.
Александр Жулин: «Сложно сказать, вернется ли Трусова на прежний уровень. Будет тяжело справляться с четверными, пока у нее лишний вес»
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