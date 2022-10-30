Александр Жулин: «Сложно сказать, вернется ли Трусова на прежний уровень. Будет тяжело справляться с четверными, пока у нее лишний вес»

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Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что лишний вес может помешать Александре Трусовой в исполнении четверных прыжков.

Сегодня Трусова заняла третье место на этапе Гран-при России в Сочи. В произвольной программе она упала с четверного лутца, 

«Сложно сказать, вернется ли Трусова на прежний уровень. Для меня программа пустоватая по хореографии – очень много обычных перебежек.

Не хочу никого обидеть, но Трусовой тяжело будет справляться с четверными, пока у нее лишний вес. Если несколько килограммов уйдет, ей станет гораздо легче кататься.

Сложный момент – это девочки, они непредсказуемы. Думаю, характер у нее мощный, поэтому она вернется на прежний уровень. Хотелось бы на это надеяться», – сказал Жулин.

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