Александр Жулин: «Сложно сказать, вернется ли Трусова на прежний уровень. Будет тяжело справляться с четверными, пока у нее лишний вес»

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что лишний вес может помешать Александре Трусовой в исполнении четверных прыжков.

Сегодня Трусова заняла третье место на этапе Гран-при России в Сочи. В произвольной программе она упала с четверного лутца,

«Сложно сказать, вернется ли Трусова на прежний уровень. Для меня программа пустоватая по хореографии – очень много обычных перебежек.

Не хочу никого обидеть, но Трусовой тяжело будет справляться с четверными, пока у нее лишний вес. Если несколько килограммов уйдет, ей станет гораздо легче кататься.

Сложный момент – это девочки, они непредсказуемы. Думаю, характер у нее мощный, поэтому она вернется на прежний уровень. Хотелось бы на это надеяться», – сказал Жулин.

У Трусовой каждый сезон новый тренер: с Тутберидзе – объятия и истерика, с Плющенко – палец вниз, с Соколовской прижались головами