Софья Самоделкина: «Я недовольна. Каскад абсолютно не тот, что запланирован. По акселю не хватает наработки»

Фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре (1-е место).

Самоделкина упала на тройном акселе.

«В целом, я недовольна. Каскад абсолютно не тот, что запланирован. Видимо, в воздухе перестраховалась. Аксель... Ну, такой аксель. Будем над ним еще больше работать. Не хватает наработки, думаю, должно прийти с тысячным повторением.

У меня сейчас места – не главное. Главное – чистые прокаты, потому что с грязными выиграть не получится. Не стоит ли перестраховаться в произвольной? Нет, перестраховываться – не мой стиль», – сказала Самоделкина.