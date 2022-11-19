Александра Трусова: «Прокат лучше, чем в Сочи. Аксель не получился? Ну, не получился»
Фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре (3-е место).
В прокате Трусова сделала одинарный аксель вместо двойного.
– Какие впечатления от выступления?
– Хорошие. Публика очень хорошо принимала.
– По поводу самого проката, что можешь сказать?
– Лучше, чем в Сочи.
– Аксель не получился?
– Ну, не получился.
– Перед программой вас громко приветствовали на арене. Это не могло повлиять?
– Нет, мне очень помогает поддержка.
– Как вам в Самаре? Вы впервые на этой арене?
– Я была в Самаре на шоу, просто не знаю, на какой арене. Возможно, на этой. Зал? Очень хорошо, мне понравилось.
– Писали, что здесь каток меньше по размерам. Это мешает?
– Нет. Мы тренировались, специально ограждали лед, чтобы было так же, – сказала Трусова.
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