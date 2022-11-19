Александра Трусова: «Прокат лучше, чем в Сочи. Аксель не получился? Ну, не получился»

Фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре (3-е место).

В прокате Трусова сделала одинарный аксель вместо двойного.

– Какие впечатления от выступления?

– Хорошие. Публика очень хорошо принимала.

– По поводу самого проката, что можешь сказать?

– Лучше, чем в Сочи.

– Аксель не получился?

– Ну, не получился.

– Перед программой вас громко приветствовали на арене. Это не могло повлиять?

– Нет, мне очень помогает поддержка.

– Как вам в Самаре? Вы впервые на этой арене?

– Я была в Самаре на шоу, просто не знаю, на какой арене. Возможно, на этой. Зал? Очень хорошо, мне понравилось.

– Писали, что здесь каток меньше по размерам. Это мешает?

– Нет. Мы тренировались, специально ограждали лед, чтобы было так же, – сказала Трусова.