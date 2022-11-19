Фролова о том, что обошла Трусову: «Вопрос провокационный. Мы на разных уровнях, я предпочитаю соревноваться в первую очередь сама с собой»

Фигуристка Анна Фролова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре (2-е место).

«Очень рада здесь находиться. Перед соревнованиям переживала, что не справлюсь с волнением. Но как только услышала поддержку зрителей, я поняла, что соскучилась.

Такая ситуация, что была быстрая подготовка. Я вышла три недели назад на новых коньках, поэтому набор облегченный.

Обыграла Трусову? Я считаю, вопрос провокационный. Мы на разных уровнях, я предпочитаю соревноваться в первую очередь сама с собой», – сказала Фролова.