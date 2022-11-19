Егор Базин: «Судейство в этом сезоне щедрое? А почему в прошлые годы судейство не было щедрым?»

Танцевальный дуэт и прокомментировал свои оценки за ритм-танец на этапе Гран-при России в Самаре.

Фигуристы получили за прокат 90,74 балла – на 1,99 меньше мирового рекорда.

Базин: Мы впервые на этом катке. Здорово, классный каток, все супер.

Худайбердиева: Очень комфортно. Классная арена, крутые зрители. Нас классно поддерживали.

Базин: Кто нас поддерживал? Мой друг приехал, родители, завтра с братом приедут.

Судейство в этом сезоне щедрое? А почему в прошлые годы судейство не было щедрым? Мне кажется, вы запутались.

Сегодня прокат лучше, чем было в Сочи. Надо еще улучшать. На данный момент было хорошо.

Оценкам не удивились, а порадовались. Были ли твиззлы идеальными? Надо посмотреть по твиззлам. Честно – не знаю.

Худайбердиева: Откройте распечатки – там все понятно.