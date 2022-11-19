Худайбердиева и Базин после ритм-танца получили оценки за технику, равные мировому рекорду

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Самаре.

Дуэт набрал за прокат 90,74 балла – это лишь на 1,99 меньше мирового рекорда, который принадлежит французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

При этом за технику Худайбердиева и Базин получили 53,16 – ту же оценку, что и французы в своем рекордном прокате.

На Олимпиаде-2022 в Пекине лучший результат в танцах на льду среди россиян показали Виктория Синицина и Никита Кацалапов – тогда они получили 88,85 за ритм-танец, что стало их личным рекордом на международных стартах. На российских стартах их рекорд – 93,61 балла.

На Гран-при России мировые рекорды официально не регистрируются.

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