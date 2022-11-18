Гран-при России. «Волжский пируэт». Худайбердиева и Базин, Шанаева и Дрозд выступят с ритм-танцами

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19 ноября на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов

2. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

3. Александра Буторина – Никита Сборик

Вторая разминка

4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

5. Елизавета ШанаеваПавел Дрозд

6. Полина Усова – Михаил Антонов

7. Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Трусова, Самоделкина, Кондратюк, Мозалев, Бойкова и Козловский

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