Гран-при России. «Волжский пируэт». Худайбердиева и Базин, Шанаева и Дрозд выступят с ритм-танцами
19 ноября на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Первая разминка
1. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов
2. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
3. Александра Буторина – Никита Сборик
Вторая разминка
4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
5. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
6. Полина Усова – Михаил Антонов
7. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Трусова, Самоделкина, Кондратюк, Мозалев, Бойкова и Козловский
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