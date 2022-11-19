Худайбердиева о реакции на оценки за ритм-танец: «Было удивление. Мне нужно работать с лицом – реагировать тоже нужно учиться»

Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, оценила итоги ритм-танца на этапе Гран-при России в Самаре.

Сегодня Худайбердиева и Базин заняли первое место, набрав за прокат 90,74 балла, что лишь на 1,99 уступает мировому рекорду.

«Было удивление. Мне нужно работать с лицом, потому что реагировать тоже нужно учиться.

Круто, что мы произвели такой прогресс по отношению к прошлым стартам. Классно, очень крутые оценки. Все равно надо больше работать и так далее.

Мы много работали именно над технической составляющей, много отрабатывали элементы, вычищали, смотрели. Отрабатывали, чтобы у каждой моей руки буквально градус совпадал с рукой Егора.

Вся команда с нами работала. Мы поговорили после прошедшего турнира, сделали выводы, и, как локомотив, эти три недели отпахали», – сказала Худайбердиева в эфире Первого канала.

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