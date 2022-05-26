Анжелика Крылова: «Последние программы Пападакис и Сизерона были очень замытые, незапоминающиеся. Мне даже сложно сказать, что они катали в прошлом году»

Серебряный призер Нагано-1998 в танцах на льду назвала незапоминающимися последние программы французского дуэта – .

«Из всех программ Пападакис и Сизерона выделю Моцарта? Да, все-таки Моцарта. Последние программы я не считаю такими шедевральными. Я считаю, что они выстрелили Моцартом. Если даже сейчас его посмотреть, а уже сколько лет прошло...

Последние программы были очень замытые, незапоминающиеся. Музыка незапоминающаяся, не было яркой темы. Мне даже сложно сказать, что они катали в прошлом году. Я их по костюмам больше запоминаю.

Я считаю, что в этом году они с музыкой не попали. У Вики (Синициной) с Никитой (Кацалаповым) музыка – Рахманинов – конечно, была мощнее. Но так так стиль, и это все... Не будем это обсуждать. Хотя Вика с Никитой великолепно катались – это был прокат их жизни.

А французы не вызвали во мне столько эмоций, хотя они, может, и были там безупречны, и шикарны. Но эмоции у меня больше вызвали Никита с Викой», – сказала Крылова в подкасте «Ход коньком».