Поздняков о деле Валиевой: «Если решение поставит под сомнение результаты наших фигуристов в Пекине, ОКР будет активным участником процесса»

Теги сборная России допинг Станислав Поздняков ОКР WADA РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS) и призвало дисквалифицировать фигуристку на 4 года.

«В настоящий момент мы имеем апелляцию WADA на решение РУСАДА, на этом пока с юридической точки зрения нечего прокомментировать.

Будет разбирательство, будут вынесены определенные решения. Если эти решения поставят под сомнения результаты наших фигуристов в Пекине, то мы, безусловно, будем активными участниками процесса», – сказал Поздняков.

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