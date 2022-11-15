Поздняков о деле Валиевой: «Если решение поставит под сомнение результаты наших фигуристов в Пекине, ОКР будет активным участником процесса»
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS) и призвало дисквалифицировать фигуристку на 4 года.
«В настоящий момент мы имеем апелляцию WADA на решение РУСАДА, на этом пока с юридической точки зрения нечего прокомментировать.
Будет разбирательство, будут вынесены определенные решения. Если эти решения поставят под сомнения результаты наших фигуристов в Пекине, то мы, безусловно, будем активными участниками процесса», – сказал Поздняков.
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